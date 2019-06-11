В Киеве школьницы жестоко избили свою сверстницу

В Киеве на Оболони произошло очередное «школьное» избиение. Как выяснили журналисты «Фразы», ученицы школы № 211 жестоко избили свою сверстницу.

Происходящее свидетели инцидента снимали на видео, которое затем получило большой резонанс в сети. Однако через некоторое время видео было удалено, сообщают «Факты».

Одна из нападавших била школьницу ногой в живот.

По словам начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Поплавской, у девочек был конфликт из-за мальчика и они встретились, чтобы выяснить отношения. Обе девочки из нормальных семей, и раньше не были замечены в подобных историях.

Мама одной из бивших девочку школьниц сообщила, что их жертва серьезно не пострадала, а родители уже написали заявление в полицию.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нанесение легких телесных повреждений». Жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает, у нее нет серьезных травм. Сейчас мы разбираемся, после чего будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Деснянском районе Киева в школе № 294 девочки-подростки избили свою одногодку.

Напомним также, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.