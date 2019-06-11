Количество пострадавших на свадьбе во Львове стремительно увеличилось

Количество гостей свадьбы, отравившихся во львовском ресторане «Червона рута», увеличилось до 39 человек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, в течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек. Из них пятеро детей.

На данный момент проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала «Фраза», 10 июня 2019 года стало известно, что во Львове после празднования свадьбы в ресторане «Червона рута» отравились 20 человек. Пациентов госпитализировали с высокой температурой, поносом и рвотой. Всего же на свадьбе было около 100 человек.