«Оппозиционный блок» представил команду лидеров партии для участия в парламентских выборах и обнародовал ключевые пункты программы

Политическая партия «Оппозиционный блок» сегодня в Киеве презентовала команду лидеров, которая поведет партию на парламентские выборы. Как сообщили в пресс-службе, партия представила их во время Форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам» в Киеве, 10 июня.

В первую десятку вошли: народный депутат Вадим Новинский, народный депутат Евгений Мураев, народный депутат Украины Александр Вилкул, городской голова Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, городской голова Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, городской голова Ужгорода Богдан Андреев.

Первым номером в списке стал Евгений Мураев.

По словам председателя политсовета «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова, задача партии — добиться социально-ощутимого результата для каждого жителя страны. «При грамотном подходе, использовании иностранного опыта, инвестиций и высоких менеджерских качеств, мы можем привести страну к серьезному экономическому прыжку. Пусть кто-то считает нас мечтателями, кто-то говорит о нереальности наших слов. Мы — реалисты. Мы говорим о делах, которые способны объединить украинцев и привести Украину к процветанию. Семь лет назад, когда Украина принимала Евро-2012, телекомпания № 1 в мире — „CNN“ — сказала о нашей стране следующие слова: „Спящая красавица просыпается“. Наша команда сделает все, чтобы в течение ближайших пяти лет все мировые каналы повторили эти слова, и все украинцы свято в это верили, и, самое главное, почувствовали», — подчеркнул Борис Колесников.

Народный депутат Евгений Мураев отметил, что у «Оппозиционного блока» сильнейшая команда. Команда городских голов и талантливых молодых управленцев. Команда, которая уже сегодня представляет и защищает интересы миллионов Украинцев. Команда, которая умеет работать на результат.

Он также добавил, что ключевым пунктом программы «Оппозиционного блока» является возвращение Украины к мирной жизни. «Украинцы устали от бессмысленной войны. Поэтому вопрос мира — один из наших главных приоритетов. Вместе мы должны преодолеть все те расколы и разделения, которые многие годы пестовали популисты всех мастей и политики-аферисты. Украина должна принадлежать всем без исключения ее гражданам, без разделения на Восток и Запад, на русскоязычных и украиноязычных, без разделения по конфессиональному признаку и по отношению к истории. Вернуть украинцам мир — наша сверхзадача, сложная, но достижимая. И в достижении ее нам помогут миллионы наших сограждан», — отметил Евгений Мураев.

Во время Форума «Оппозиционный блок» объявил основные пункты предвыборной программы партии.

Сейчас в программе — четкие приоритеты:

— Достижение мира;

— Возвращение украинцев домой;

— Отмена антинародных реформ и грабительских тарифов;

— Настоящая децентрализация, когда заработанные деньги будут оставаться у городов и громад;

— Экономический рост за счет новой индустриализации, стремительного развития МСБ и современного возрождения села;

— Крупные инфраструктурные проекты;

— Настоящая социальная защита и благосостояние к каждому;

— Возвращение государству управляемости;

— Победа над коррупцией;

— Обеспечение уважения к Украине в мире и уважения к мультикультурности в Украине.

Как напомнили в пресс-службе, ранее партии «Оппозиционный блок», «Наши», «Возрождение», «Доверяй Делам» и «Партия Мира и Развития» объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.