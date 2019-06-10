Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом

Сегодня, 10 июня, национальная сборная Украины по футболу провела свой очередной поединок отбора к Евро-2020. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко в родных стенах принимали сборную Люксембурга.

После великолепной победы наших ребят над сербами многие эксперты были уверены, что с Люксембургом у нас проблем не будет никаких. Тем более что уже на шестой минуте Яремчук уже вывел Украину вперед, а еще через некоторое время Степаненко и Зинченко обязаны были делать счет еще большим. Но если удар «горняка» приняла на себя перекладина, то с выходом один на один Зинченко справился голкипер гостей, переведя мяч на угловой.

После этого футболисты из Люксембурга осмелели и создали несколько неплохих моментов у ворот Пятова и даже забили гол, который, впрочем, был отменен из-за очень «тонкого» офсайда.

До перерыва украинцы периодически включали скорости, заработав два перспективных штрафных, однако никаких дивидендов от них заработать мы так и не сумели.

Вторую половину встречи активнее начали гости и на 57-й минуте опасно пробивали со штрафного, но Пятов выручил свою команду. Складывалось такое впечатление, что украинцы и сами не понимали, что творится на поле. У них совершенно ничего не получалось на чужой половине поля, зато люксембуржцы регулярно подходили к нашим владениям и пытались обострять ситуацию.

В связи с этим всем наши ребята до финального свистка вынуждены были просто-напросто «сушить» игру, не особо стараясь что-то создать у чужих ворот. В итоге — очень тяжелая, но очень важная победа сборной Украины со счетом 1:0.

В параллельном поединке Сербия дома обыграла Литву со счетом 4:1.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. Украина - 4 игры / 10 очков;

2. Люксембург - 4 / 4;

3. Сербия - 3 / 4;

4. Португалия - 2 / 2;

5. Литва - 3 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом туре украинцы на выезде сыграли вничью с португальцами со счетом 0:0.

25 марта на выезде украинцы с огромным трудом вырвали победу у Люксембурга со счетом 2:1.

7 июня украинцы во Львове разгромили сербов со счетом 5:0.