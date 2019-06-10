На Полтавщине бывший зек надругался над собственной матерью

В Полтавской области произошел совершенно вопиющий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», находясь в нетрезвом состоянии, бывший заключенный надругался над своей матерью.

Как передает «Корреспондент», ссылаясь на областную прокуратуру, 42-летний мужчина недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Вернувшись домой, горе-сын решил отпраздновать свое освобождение употреблением большого количества алкоголя.

Сообщается, что под воздействием «зеленого змия» предложил интимную близость своей 62-летней матери. Когда она отказалась, сын набросился на нее с кулаками, после чего изнасиловал.

На следующий день женщина подала заявление в полицию. Злоумышленника задержали. За содеянное ему грозит лишение свободы на длительный срок.

Как писала «Фраза», на Херсонщине мужчина изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля.

Ранее под Киевом извращенец насиловал своих дочерей, заставлял их «обслуживать» крестного и снимал все на видео.