Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский задумал «обезглавить» сразу всю территорию Украины

Зеленский задумал «обезглавить» сразу всю территорию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку сразу всех председателей обладминистраций. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своем Facebook.

По ее словам, Владимир Зеленский не согласен с предложением Кабмина, согласно которому своих кресел должны лишиться всего 13 губернаторов.

«Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», ‒ написала Юлия Мендель и подчеркнула, что в поиске кандидатов «на область» Зе-команде помогают международные HR-компании.

«Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры», ‒ отметила пресс-секретарь.

Как писала «Фраза», У Зеленского огласили первую сотню партийного списка и вновь прорекламировали шаурму.

Ранее Владимир Зеленский в жесткой форме обратился к саботажникам-депутатам.

Тэги: общество, политика, глава, губернатор, облгосадминистрация, регионы, увольнение, область, областная государственная администрация, Владимир Зеленский, новости Украины, Кабмин, Юлия Мендель

Комментарии

Статьи

10.06.19 18:33

Круговорот дерьма в украинской политике, или Гадание на партийных списках

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
10.06.19 08:23

Зеркало для Йагупопа

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

«Желтые жилеты» – новые герои?
10.06.19 11:51

«Желтые жилеты» – новые герои?

Автор: Всеволод Непогодин, специально для «Литературной газеты»

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом

Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом
10.06.19 23:36
225
Последние новости
10.06.19 23:36

Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом
10.06.19 21:11

В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
10.06.19 20:26

В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине
10.06.19 19:52

На Полтавщине бывший зек надругался над собственной матерью
10.06.19 19:27

Зеленский задумал «обезглавить» сразу всю территорию Украины
10.06.19 18:59

Главные новости за 10 июня 2019 года
10.06.19 18:29

В Почаеве тысячи верующих прибыли на торжества в честь 800-летия Свято-Духовского скита
Фото и Видео
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине
В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине
Под Житомиром внезапно выпал снег
Под Житомиром внезапно выпал снег
В Киеве повязали автоугонщиков, которые «работали» сразу в пяти областях
В Киеве повязали автоугонщиков, которые «работали» сразу в пяти областях
У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно
У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно
Верующие УПЦ села Задубровка на Буковине просят Зеленского защитить их права
Верующие УПЦ села Задубровка на Буковине просят Зеленского защитить их права
В Харькове на пляже оборвался канатный мост. Люди попадали в воду
В Харькове на пляже оборвался канатный мост. Люди попадали в воду
Суровые николаевские таксисты устроили кровавую расправу над жителями деревни
Суровые николаевские таксисты устроили кровавую расправу над жителями деревни
Верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата
Верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.