Зеленский задумал «обезглавить» сразу всю территорию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку сразу всех председателей обладминистраций. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своем Facebook.

По ее словам, Владимир Зеленский не согласен с предложением Кабмина, согласно которому своих кресел должны лишиться всего 13 губернаторов.

«Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы», ‒ написала Юлия Мендель и подчеркнула, что в поиске кандидатов «на область» Зе-команде помогают международные HR-компании.

«Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры», ‒ отметила пресс-секретарь.

Как писала «Фраза», У Зеленского огласили первую сотню партийного списка и вновь прорекламировали шаурму.

Ранее Владимир Зеленский в жесткой форме обратился к саботажникам-депутатам.