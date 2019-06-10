Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек «лыжных инструкторов», – блогер

Для обоснования экономической необходимости переноса рынка электроэнергии представитель президента Зеленского в Кабинете министров использует отчеты экологической инициативы. Как сообщает «Обозреватель», об этом написал блогер Филипп Духлий на своей странице в Facebook.

«Герус не будет писать, что введение рынка электроэнергии невыгодно Коломойскому и его ферросплавному бизнесу. Для легализации позиции приходится пользоваться услугами разных контор. Например Low Carbon Ukraine (LCU), которая финансируется правительством Германии как экологический проект (являются частью Международной климатической инициативы (IKI) и финансируется Федеральным министерством по вопросам окружающей среды (в соответствии с решением ФРГ), но вдруг, начинает разбираться в вопросах рынка электроэнергии и выдает аж... два слайда с прямоугольникамии и стрелочками», — пишет Духлий.

По мнению автора, эта ситуация напоминает конфуз периода премьерства Николая Азарова, случившийся во время подписания сделки с испанской Gas Natural Fenosa в качестве основного инвестора строительства терминала по приему сжиженного газа (LNG) на побережье Черного моря. Тогда, как оказалось, подписантом выступил лыжный инструктор из Барселоны Хорди Сарда Бонвехи.

«Очередные „лыжные инструкторы“ и специалисты широкого профиля в узких кругах. Страшно представить, что будет, когда ЗЕленые доберутся до правительства. Кто будет консультировать по размещению еврооблигаций? Балетная труппа или эксперты международного антидопингового агентства?», — отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НКРЭКУ подготовила всю нормативную базу, которая необходима для запуска с 1 июля новой модели рынка электроэнергии. Для населения цена на электроэнергию с введением рынка увеличиться не должна.

Как напоминает издание, второй этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии» должен быть запущен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем заявил, что близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается заблокировать рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.