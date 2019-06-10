Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной

Девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной

Выпускница девятого класса в селе Задубровка Черновицкой области Кристина Велущак, которую не пустили на выпускной из-за ее принадлежности к Украинской Православной Церкви, отметила его со своей церковной общиной. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказала мать выпускницы Каролина Велущак в интервью Синодальному информационно-просветительскому отделу УПЦ.

По ее словам, они с дочкой всегда являлись прихожанами УПЦ. После того, как в селе начались конфликты на религиозной почве и активисты новой Церкви заявили свои претензии на сельский храм, ее перестали приглашать на родительские собрания, а на Кристину начали давить одноклассники.

«Я директору школы сообщала. Насмехались над ней постоянно, когда она выходила к доске. Она училась на отлично, но они добивались того, чтобы она не получила отличия. Мой ребенок отказывался ходить в школу, плакала две недели, я никак не могла уговорить ее пойти в школу. Затем мы все же уговорили», - рассказала Каролина Велущак.

Она также отметила, что директор учебного заведения приняла сторону активистов ПЦУ, а классный руководитель «боялась, наверное, потому что очень молодая».

По словам матери Кристины Велущак, в день выпуска класс фотографировался отдельно от ее дочери: «Фотографию делали отдельно. Они наняли фотографа отдельно, а у нас был свой фотограф. Они давали четкие указания своему фотографу, кого фотографировать, а кого нет».
Далее выпускники отправились отмечать окончание девятого класса, а Кристина с матерью пошли в храм, где девушку поздравила и поддержала ее православная семья.

«Они поехали в зал праздновать, а мы пошли в церковь, пофотографировались, а затем отпраздновали всей православной семьей. У нас была одна выпускница, был настоятель, он нас поддержал, потому что это было очень морально тяжело, я очень боялась за Кристину», - рассказала мать буковинской выпускницы.

Как сообщалось, в селе Задубровка Черновицкой области активисты новой Православной Церкви Украины запретили выпускнице девятого класса приходить на выпускной вечер из-за того, что она является прихожанкой УПЦ. Центр информации УПЦ предложил пользователям Фейсбук и Инстаграм высказать свою точку зрения по этому инциденту.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях встали на защиту буковинской школьницы, которую не допустили на выпускной из-за вероисповедания.

Тэги: общество, Буковина, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.06.19 18:33

Круговорот дерьма в украинской политике, или Гадание на партийных списках

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
10.06.19 08:23

Зеркало для Йагупопа

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

«Желтые жилеты» – новые герои?
10.06.19 11:51

«Желтые жилеты» – новые герои?

Автор: Всеволод Непогодин, специально для «Литературной газеты»

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом

Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом
10.06.19 23:36
225
Последние новости
10.06.19 23:36

Евро-2020: Украины вымучила победу над Люксембургом
10.06.19 21:11

В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
10.06.19 20:26

В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине
10.06.19 19:52

На Полтавщине бывший зек надругался над собственной матерью
10.06.19 19:27

Зеленский задумал «обезглавить» сразу всю территорию Украины
10.06.19 18:59

Главные новости за 10 июня 2019 года
10.06.19 18:29

В Почаеве тысячи верующих прибыли на торжества в честь 800-летия Свято-Духовского скита
Фото и Видео
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Киеве возле пешеходно-велосипедного моста нашли труп
В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине
В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине
Под Житомиром внезапно выпал снег
Под Житомиром внезапно выпал снег
В Киеве повязали автоугонщиков, которые «работали» сразу в пяти областях
В Киеве повязали автоугонщиков, которые «работали» сразу в пяти областях
У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно
У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно
Верующие УПЦ села Задубровка на Буковине просят Зеленского защитить их права
Верующие УПЦ села Задубровка на Буковине просят Зеленского защитить их права
В Харькове на пляже оборвался канатный мост. Люди попадали в воду
В Харькове на пляже оборвался канатный мост. Люди попадали в воду
Суровые николаевские таксисты устроили кровавую расправу над жителями деревни
Суровые николаевские таксисты устроили кровавую расправу над жителями деревни
Верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата
Верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.