Главные новости за 10 июня 2019 года

Умань и Белая Церковь остались без воды из-за разлива химикатов в реку Рось. В Белой Церкви и Умани из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось было выключено центральное водоснабжение. Запаса воды в Умани хватит на трое суток, в Белой Церкви — на сутки. Накануне, 9 июня, в 23:00 была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тысяч жителей) и Умань (84 тысяч жителей).

«Негра в депутаты»: журналиста официальной газеты Верховной Рады уличили в расизме и ксенофобии. Журналист Василий Чепурный, работающий в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» обвинил украинской народ в излишней толерантности. На своей странице в Facebook он выступил с критикой выдвижения известного спортсмена Жана Беленюка в кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа». По мнению Чепурного, над украинцами кто-то ставит эксперименты, предлагая странных, по его мнению, кандидатов. «Дали зека — выбрали президентом. Дали еврея-клоуна — выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты — точно выберут (Жан Беленюк — десятый номер партии Зеленского „Слуга народа“). Может, нам еще транссексуала подсунут или робота уже? А что: украинцы толерантны — проголосуют», — написал журналист.

Украина усилила пограничный контроль на границе с Молдовой, чтобы не пускать россиян. Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову на фоне обострения политической ситуации в этой стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В частности, как сообщается, с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно. У побережья Одессы морская вода превратилась в зеленую жижу из-за водорослей Nodulaia Spumigena. Это может нанести серьезный урон здоровью человека. У отдельных людей негативные эффекты могут наблюдаться даже при простом контакте с заражённой водой: у имеющих к этому предрасположенность могут возникать аллергические реакции в виде раздражений и сыпей. А если вода попадет в организм, могут быть и более серьезные проблемы. Поэтому от купания в море в период бурного цветения водоросли лучше воздержаться, особенно детям.

Под Житомиром внезапно выпал снег. Сегодня, 10 июня, рано утром в Житомирской области погода преподнесла необычный сюрприз. Недалеко от Бердичева выпал снег. Все обочины трассы, а местами и асфальт, были словно укрыты белым одеялом.

Неизвестные «заминировали» здание ВРУ, магазины и центральные станции метро. Сегодня, 10 июня, утром неизвестные сообщили о заминировании нескольких зданий в Киеве. Речь в частности, шла о здании Верховной Рады, Минобороны, нескольких станций метро и магазинов. Взрывчатку якобы заложили на станциях метро «Олимпийская», «Театральная», «Золотые ворота», «Печерская» и «Теремки».

В Харькове на пляже оборвался канатный мост. Люди попадали в воду. В Харькове на Журавлевском водохранилище на пляже произошло ЧП. Там оборвался канатный мост, на котором в тот момент находились люди. По словам очевидцев, группа отдыхающих забралась на мост и начала его раскачивать. В какой-то момент конструкция не выдержала и мост оборвался. Люди попадали в воду, благо, никто не пострадал. Некоторые человек получили царапины и ссадины.

Суровые николаевские таксисты устроили кровавую расправу над жителями деревни. В Николаевской области в селе Котлярево произошла массовая драка. Там местные жители сошлись стенка на стенку с таксистами. Двое парней из села вызвали такси, чтобы поехать в Николаев. По дороге они закурили в салоне, на что водитель им сделал замечание и попросил затушить сигареты.

Стало известно имя нового президента Казахстана. Оно понравилось не всем. По предварительным данным Центризбиркома Казахстана, на выборах президента этой страны побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 70,76% голосов. В ходе массовых протестов. По официальным данным за Токаева проголосовали более 6,5 млн казахов. Его ближайший конкурент — общественный деятель и журналист Амиржан Косанов — набрал менее 1,5 млн голосов.

В России разгромили редакцию известного журнала. Неизвестный злоумышленник разгромил редакцию журнала «Сноб» в Москве. Об этом сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова. «Сегодня в офис проекта „Сноб“ влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала Чудинова.

Ученые рассказали, от чего может погибнуть человечество. Основными угрозами существования человечества на данный момент являются эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на специализированном портале How Will The World End. Опаснейшей для человечества болезнью эксперты признали туберкулез. По данным ВОЗ, в 2017 году им заразились десять миллионов человек, из них два миллиона погибли. При таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли менее чем за пять тысяч лет. Среди других смертельных заболеваний названы малярия, вирус Эбола и менингит.

Сегодня в небе можно будет наблюдать Юпитер невооруженным глазом. Сегодня ночью в небе можно будет наблюдать явление, называемое противостояние Юпитера. За несколько дней до первого летнего полнолуния 17 июня, которое называют «клубничной луной», жители Земли могут увидеть Юпитер без каких-либо оптических инструментов. В ночь с 10 на 11 июня крупнейшая планета в Солнечной системе должна стать на одну линию с Землей и Солнцем. В астрономии это событие называют противостоянием: пока Меркурий, Венера и Марс будут кружить по своим орбитам — единственной планетой между Юпитером и Солнцем останется Земля.