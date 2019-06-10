Для двух десятков львовян гуляние на свадьбе закончилось больничной койкой

Во Львове во время празднования свадьбы произошло массовое отравление гостей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе местного городского совета.

В частности, как сообщается, вечером 9 июня в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Львовской областной инфекционной клинической больнице пациентов, которые были гостями на свадьбе в ресторане «Червона Рута».

Пациентов госпитализировали с высокой температурой, поносом и рвотой. На свадьбе было около 100 человек. По состоянию на утро 10 июня за помощью обратились 20 человек, из них 1 ребенок, 2009 г. р. Все они госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины.

Как сообщала «Фраза», 16 декабря 2015 года в школе «Свитанок» во Львове отравились 23 учащихся первого класса.

В октябре 2017 года во Львове в ресторане «Барская рюмка» массово отравились посетители.

11 апреля 2019 года в одном из детских садов Львова отравились пятеро малышей. Им поставили диагноз «острая кишечная инфекция» и «ротавирусный энтерит».

В начале мая 57 военнослужащих Национальной гвардии во Львове поступили в военный госпиталь с пищевым отравлением. Это произошло после празднования Пасхи.