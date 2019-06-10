В России разгромили редакцию известного журнала

Неизвестный злоумышленник разгромил редакцию журнала «Сноб» в Москве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова в Telegram-канале.

«Сегодня в офис проекта „Сноб“ влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала Чудинова.

Размер ущерба неизвестен. Пятерых сотрудников ресурса на время «приютил» телеканал «Дождь».

При этом в комментарии «Дождю» она уточнила, что мужчина проник в редакцию ночью, разбил всю технику, а потом еще залез в соседний офис.

Журнал «Сноб» — российский медиаресурс, включающий электронную и печатную версии журнала, а также вариант для iPad. Первый номер журнала вышел в октябре 2008 года, сайт открылся в мае 2009 года. Согласно концепции, создатели проекта поставили перед собой цель объединить русскоговорящих людей, живущих в разных точках мира, для которых имеют значение процессы, происходящие в России; которые занимают ключевые позиции в обществе и не скрывают своего мнения по основным вопросам современности. Аудиторию «Сноба» называют «успешными профессионалами», или global russians.

Как сообщала «Фраза», в ночь с 24 на 25 января 2006 года произошел пожар в помещении редакции информационно-аналитического издания УРА-ИНФОРМ. Огонь уничтожил большую часть офисной техники и мебели, а также повредил внутренние стены помещения. Пожар был настолько силен, что прогорели даже перекрытия между этажами.

6 июня 2014 года в городе Торез Донецкой области группа неизвестных людей ночью подожгли редакцию муниципальной газеты «Горняк».