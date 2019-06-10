Стало известно имя нового президента Казахстана. Оно понравилось не всем

По предварительным данным Центризбиркома Казахстана, на выборах президента этой страны побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 70,76% голосов. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе массовых протестов

Как сообщает ТАСС, по официальным данным за Токаева проголосовали более 6,5 млн казахов. Его ближайший конкурент — общественный деятель и журналист Амиржан Косанов — набрал менее 1,5 млн голосов.

Между тем, в стране проходят массовые акции протеста. Как сообщает «Интерфакс», за сегодняшний день в Алматы полиция задержала уже около ста участников митинга против результатов выборов.

Участников акции грузят в автобусы и увозят. Одна из задержанных порезала себе запястье лезвием. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.

Также отмечается, что мобильная связь работает с перебоями.

Как сообщает «Радио свобода», задержания происходят несмотря на то, что люди не скандировали никаких лозунгов и говорили полицейским, что всего лишь прогуливаются в этом месте.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местных правозащитников, в Алматы 9 июня полиция задержала около 400 человек. В Нур-Султане количество задержанных, по сообщениям, также составляет сотни людей.

Как сообщала «Фраза», 19 мая 2019 года, спустя 29 лет единоличного правления президент Казахстана добровольно подал в отставку.

При этом он стал почетным сенатором.