Управляющий компании-подрядчика ЖК «Чайка» Алексей Кулагин сотрудничает с «ЛНР», пытаясь отобрать активы у инвесторов, – СМИ

Управляющий компании-подрядчика ЖК «Чайка» Алексей Кулагин якобы пытается присвоить себе активы совладельцев компании с помощью террористов «ЛНР» и своих связей в Следственном комитете России. Как заявил совладелец одной из компании в структуре ЖК «Чайка» Альберт Дунда в интервью одному из телеканалов, в доме его родителей в Луганске появились представители т. н. «МГБ «ЛНР» и якобы по поручению «влиятельного человека из Киева» потребовали от Дунды поехать с ними, сообщают «Комментарии» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Дунды, он как раз приехал навестить родителей. Представители «МГБ» якобы позвонили Кулагину и передали Дунде трубку, требуя объяснений.

Также журналисты обратили внимание, что Кулагин охотно рассказывает о своих связях в Следственном комитете России, благодаря которым в Москве был задержан один из совладельцев проекта ЖК «Чайка» Павел Климец.

Отмечается, что если правоохранители докажут связь Кулагина с «ЛНР», то это может подпадать под статью Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

Как напоминает издание, ЖК «Чайка» построен в селе Чайка Киевской области. Строительство длится с 2006 года и по состоянию на 2018 год в нем проживает более 10 тыс. жителей. В настоящее время построены свыше 30 зданий. При этом, ранее совладельцы ЖК «Чайка» публично обвиняли Кулагина в попытке присвоения их собственности.