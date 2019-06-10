Главные новости за 8-9 июня 2019 года

Зеленский в жесткой форме обратился к саботажникам-депутатам. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, адресованное депутатам Верховной Рады. «Зе» недоволен тем фактом, что народные избранники игнорируют все законодательные инициативы главы государства.

У Зеленского объяснили причастность ВСУ к убийствам мирных жителей на Донбассе. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель «вляпалась» в громкий скандал, комментируя инициативу Леонида Кучмы о запрете ВСУ открывать ответный огонь по сепаратистам «ЛДНР». Резонансная речь прозвучала во время включения в прямой эфир программы «Право на владу» на канале «1+1».

Под Киевом ограбили дом депутата, несколько дней назад сбежавшего от Порошенко. В одном из сел Обуховского района Киевской области произошло разбойное нападение на домовладение, принадлежащее народному депутату Олегу Недаве. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Исчезнувший с радаров самолет нашли в озере под Киевом. Самолет Ан-2, который в пятницу, 7 июня, исчез с радаров после взлета с аэродрома «Чайка», обнаружен в одном из водоемов Киево-Святошинского района. КВС пытался посадить потерявшую управление крылатую машину в поле, однако «дотянуть» до него не удалось.

У Зеленского огласили первую сотню партийного списка и вновь прорекламировали шаурму. В Киеве проходит съезд партии «Слуга народа», на котором планируют утвердить избирательные списки для участия в парламентских выборах. Делегаты определились с первой сотней кандидатов, которые «двинут» в Раду по пропорциональной системе.

На Кировоградщине при столкновении мотоцикла со скутером погибли трое молодых ребят (18+). В городе Александрия Кировоградской области произошло ДТП, в результате которого погибли сразу трое молодых людей. По непонятной причине водители двухколесных транспортных средств буквально «на ровном месте» допустили фатальное столкновение.

Сын Бари Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для очистки труб. Сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова озвучил подробности инцидента, в котором серьезно пострадал его отец. Об этом Бари Алибасов-младший рассказал в интервью телеканалу «НТВ».

В США к первому полету готовится секретный самолет-пуля. В американском штате Калифорния специалисты готовят к первому полету секретный самолет Celera 500L, прозванный журналистами «пулей» из-за своей необычной обтекаемой формы. Об этом сообщил Rambler, ссылаясь на специализированный портал The Drive.