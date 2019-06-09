Сын Бари Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для очистки труб

Сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова озвучил подробности инцидента, в котором серьезно пострадал его отец. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Бари Алибасов-младший рассказал в интервью телеканалу «НТВ».

По его словам, отец «на автомате» выпил жидкость для очистки труб, поскольку привык, что у него в доме на кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое.

«А на студии рядом с раковиной кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул...», ‒ объяснил Бари Алибасов-младший.

По его мнению, отравление также могло произойти из-за суетливого характера отца. Хотя Алибасов сразу же выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в организм и успела повредить горло, желудок и кишечник.

Сын также рассказал, что врачи посоветовали какое-то время не навещать отца, который сейчас находится в медикаментозном сне.

Как писала «Фраза», знаменитую группу «На-На» нагло «кинул» аферист.