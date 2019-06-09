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Сын Бари Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для очистки труб

Сын Бари Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для очистки труб

Сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова озвучил подробности инцидента, в котором серьезно пострадал его отец. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Бари Алибасов-младший рассказал в интервью телеканалу «НТВ».

По его словам, отец «на автомате» выпил жидкость для очистки труб, поскольку привык, что у него в доме на кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое.

«А на студии рядом с раковиной кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул...», ‒ объяснил Бари Алибасов-младший.

По его мнению, отравление также могло произойти из-за суетливого характера отца. Хотя Алибасов сразу же выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в организм и успела повредить горло, желудок и кишечник.

Сын также рассказал, что врачи посоветовали какое-то время не навещать отца, который сейчас находится в медикаментозном сне.

Как писала «Фраза», знаменитую группу «На-На» нагло «кинул» аферист.

Тэги: музыкант, отравление, общество, больница, Россия, мир, музыка, шоу-бизнес, культура, сын, продюсер, песни

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