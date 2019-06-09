На Херсонщине пенсионер совершил двойное убийство

В субботу вечером, 8 июня, в Каланчакском районе Херсонской области произошло двойное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь нетрезвый пенсионер лишил жизни семейную пару.

Как передает УНН, в дежурную часть полиции позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее бывший супруг убил мужчину и женщину по адресу их проживания.

Правоохранители наведались домой к 66-летнему подозреваемому ‒ он их уже ждал на крыльце дома, держа в руках охотничье ружье.

По его словам, он был в гостях у 42-летнего мужчины и 45-летней женщины, где они все вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент за столом вспыхнул конфликт на почве ревности. Ссора привела к драке, после чего подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся в дом к «обидчикам» и застрелил их.

Совершив убийство, пенсионер позвонил своим родным и рассказал, что случилось.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За совершение двойного убийства злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Днепре пенсионер под покровом ночи повредил 40 автомобилей.

Ранее на Николаевщине пенсионера живьем закатали в бетон.