В Киеве женщина упала с пешеходно-велосипедного моста

В субботу вечером, 8 июня, в Киеве произошел инцидент на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющим центральную часть города с парковой зоной Труханового осторова. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь 30-летняя женщина по непонятной причине упала с моста в Днепр.

Как передает «Информатор», сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГСЧС приблизительно в 20-40. К моменту приезда спасателей женщину уже вытащили из воды очевидцы.

К счастью, она осталась жива, однако пребывала тяжелом психологическом состоянии. До приезда «скорой помощи» спасатели-водолазы оказывали ей психологическую и моральную поддержку.

На месте происшествия работали правоохранители. Подробности инцидента выясняются.

Как писала «Фраза», в Днепре совсем молодой парень прыгнул с моста и чудом выжил.

Ранее в Киеве самоубийца сиганул вниз с моста и выжил.