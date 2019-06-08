Появилось видео как бойцы Нацкорпуса стреляли по людям во время конфликта на «Барабашово»

В социальных сетях появилось видео, как во время конфликта на территории торгового центра «Барабашово» бойцы «Национального корпуса» открыли огнестрельный огонь с пистолета по людям. Как видно на видео, во время конфликта использовались спецсредства, в частности, батончики с газом и огнестрельное оружие.

Как сообщает KP.UA, 7 июня случился силовой конфликт, в ходе которого пострадало 9 человек, кроме того, был сильно избит журналист местного телеканала Вадим Макарюк, после чего упострадавшего произошло кровоизлияние в мозг. Он в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии больницы неотложной помощи. Об этом сообщила журналистка «Вестей» Анна Черненко на своей странице в Facebook.

Нацполиция возбудила уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила администрация ТЦ «Барабашово» вчера, 7 июня, произошел силовой конфликт между представителями «Национального корпуса» и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

«Конфликт произошел днем, группа бойцов „Национального корпуса“ захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился в ветеранские организации, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию», — отмечает пресс-служба торгового центра.

Как утверждает администрация ТЦ представители «Нацкорпуса» не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже они начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматуры, тупых и колющих предметов.

«Это происходило в присутствии съемочной группы харьковских „Вестей Триолан“, но бойцы» Нацкорпуса «напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их. У оператора, вероятно, перелом носа, сейчас они в 4-й больнице скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим», — отмечает пресс-служба ТЦ «Барабашово».

Там ожидают, что правоохранительные органы вмешаются в ситуацию, будут возбуждены уголовные дела, здесь откровенный бандитизм со стороны «Национального корпуса», ведь это не политическая или общественная деятельность, это рейдерство и криминалитет под политическими лозунгами.