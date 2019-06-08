Младшая дочь Гриценко пострадала в ДТП в Одессе

В субботу, 8 июня, в Одессе произошло ДТП, в котором пострадала младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко. Как выяснили журналисты «Фразы», в экскурсионный автобус, в котором ехала 15-летняя девочка, врезался легковой автомобиль Mercedes.

Как написал на своей странице в Facebook Анатолий Гриценко, хотя «мерин» въехал как раз в тот бок автобуса, где сидела Аня, девчонка отделалась сравнительно легко ‒ получила ушиб руки и разбила губу.

Остальные дети тоже не получили серьезных травм.

«Слава Богу, он защищает наших детей», ‒ написал лидер «Гражданской позиции».

Как писала «Фраза», Анатолий Гриценко скрыл источник финансирования своей партии.

Ранее Бродского и Гриценко обвинили в спаивании агитаторов Тимошенко.