Под Киевом ограбили дом депутата, два дня назад сбежавшего от Порошенко

В одном из сел Обуховского района Киевской области произошло разбойное нападение на домовладение, принадлежащее народному депутату Олегу Недаве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает УНН, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным издания, самого нардепа в момент нападения в доме не было ‒ там находились только двое работников, которых преступники связали.

Сообщается, что злоумышленники похитили ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки, после чего скрылись в неизвестном направлении. Стоимость награбленного не известна.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины («разбой»).

Как известно, в четверг, 6 июня, на утреннем заседании Верховной Рады первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что депутат от БПП Олег Недава подал заявление о своем выходе из состава парламентской фракции.

Как писала «Фраза», в Киеве накануне дня рождения неизвестные обнесли квартиру народного депутата.

Ранее под Киевом был совершен вооруженный налет на дом нардепа от «Народного фронта».