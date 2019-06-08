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Евро-2020: Сборная Украины дома разгромила одного из фаворитов группы

Евро-2020: Сборная Украины дома разгромила одного из фаворитов группы

Сегодня, 7 июня, национальная сборная Украины по футболу провела свой третий поединок отборочного цикла на Евро-2020. Как передает корреспондент «Фразы», соперником нашей команды была очень крепкая сборная Сербии, которая считается одним из фаворитов группы В.

Подопечные Андрея Шевченко впервые в этом отборе играли дома, а именно — во Львове. А, как известно, в этом городе наша команда выступает очень успешно. Со стартовым свистком украинцы плотно завладели инициативой, попытавшись забить быстрый гол. Но сделать это им не удалось, и со временем мяч под свой контроль взяли сербы.

Однако до настоящей опасности у ворот Пятова дело они довести никак не могли. В свою очередь хозяева поля, немного передохнув, с новыми силами полетели на ворота соперника и на 26-й минуте открыли счет в матче. Караваев с правого фланга прострелил в штрафную и Цыганков в касание отправил мяч в дальний угол. А спустя еще две минуты капитан «Динамо» оформил «дубль», мастерски пробив в левую от себя «девятку».

Едва началась вторая сорокапятиминутка, как счет стал 3:0 в нашу пользу — отличился Коноплянка, закрутив мяч под дальнюю от себя штангу. Но и на этом украинцы не остановились, и еще через несколько минут отличился Яремчук, который замкнул фланговый прострел Короваева.

Наши ребята продолжали играть в свое удовольствие, и за пятнадцать минут до конца Коноплянка оформил «дубль». На этом все и закончилось — уверенная победа сборной Украины со счетом 5:0.

В параллельном поединке сборная Литвы сыграла вничью 1:1 с Люксембургом.

Турнирная ситуация в группе В выглядит так:

1. Украина – 3 игры / 7 очков;

2. Люксембург – 3 / 4;

3. Португалия – 2 / 2;

4. Литва – 2 / 1;

5. Сербия – 2 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом туре украинцы на выезде сыграли вничью с португальцами со счетом 0:0.

25 марта на выезде украинцы с огромным трудом вырвали победу у Люксембурга со счетом

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, Чемпионат Европы, Евро-2020

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