Под Киевом взорвался автомобиль с ребенком в салоне

В селе Кожанка Фастовского района Киевской области взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной инцидента могло стать нарушение правил безопасности при перевозке опасных грузов.

Как передает «Информатор», водитель Hyundai Elantra припарковал свою «ласточку» возле дома, после чего раздался мощный взрыв.

По предварительным данным, мужчина перевозил в машине 30-литровый газовый баллон, который использовал для собственных нужд.

В результате ЧП пострадал как водитель (у него ожоги обоих рук), так и находившийся в салоне 3-летний мальчик ‒ его в тяжелом состоянии направили в больницу.

По сломав медиков, у ребенка обгорело 40% тела, в настоящее время он находится в реанимации.

В свою очередь, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», под Киевом прямо на ходу взорвался автомобиль.

Ранее в Одессе мощным взрывом перевернуло автомобиль.