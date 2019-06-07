Путин сравнил Зеленского с хамелеоном

Президент РФ Владимир Путин поделился своими соображениями насчет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», свою речь глава государства «толкнул» на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Как передает «РБК», Владимир Путин выского оценил актерские способности Владимира Зеленского, отметив при этом, что в политическом плане «Зе» еще не успел себя проявить.

«Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но одно дело ‒ кого-то играть, а другое дело ‒ быть кем-то», ‒ заявил Владимир Путин.

По его мнению, Владимир Зеленский обладает талантом перевоплощения.

«Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Поживем, увидим, посмотрим», ‒ отметил российский президент.

Кроме того, Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборов. По его словам, причиной этому послужил тот факт, что «Зе» постоянно говорит о России как о враге.

«Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», Путин объяснил, кому суждено стать властелином мира.

Ранее близкого родственника Путина уличили в «отмывании» сотен миллиардов долларов.