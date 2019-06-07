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Еще один крупный коррупционер Киевщины собрался за депутатством под прикрытием Зе-команды, — СМИ

Еще один крупный коррупционер Киевщины собрался за депутатством под прикрытием Зе-команды, — СМИ

Некоторые потенциальные кандидаты в нардепы делают ставку на тяжелую стадию склероза избирателей. Об этом говорится в материале-расследовании на портале «Антикор», сообщает «Голос».

Иначе невозможно объяснить, на что рассчитывают люди, которые годами, находясь у власти, отдают друзьям лучшие госзаказы, делают бизнес за государственный счет, а затем откровенно лгут своему электорату.

Журналисты издания провели обстоятельное исследование политической и бизнес биографии одного из соискателей депутатского мандата в Белой Церкви.

«На следующие выборы политсила „Слуга народа“ обещала не пускать таких „бывших“. Но они лезут отовсюду. К примеру, в Белой Церкви намерен баллотироваться бывший УДАРовец Николай Бабенко. С 2010 года он был депутатом Киевсовета, а в 2014-2015 годах возглавлял Киевоблсовет» -говорится в публикации.

«Стоило Бабенко стать председателем облсовета, бизнес его друзей начал массово выигрывать миллионные тендеры. Группа компаний „Укртепло“ фактически оккупировала теплоснабжение в области через полгода после того, как до власти пришел Бабенко. Журналисты провели расследование и раскрыли часть коррупционных схем. Но это не помешало экс-депутату снова лезть в кресло, на этот раз — народного депутата», — рассказывает автор.

«Собственно, попытка попасть в парламент у него уже была. В той же Белой Церкви Бабенко баллотировался на прошлых парламентских выборах от БПП. Как мы видим, скорость изменения ориентации впечатляет. Членом УДАРа Бабенко стал, когда президентские рейтинги Виталия Кличко были на высоте, и мало кто сомневался, что именно он сменит Януковича. Затем быстренько перебежал к президентской партии Порошенко. В октябре 2018 политик дал интервью порталу „Моя Киевщина“, где жаловался, что не знает, с кем пойти на выборы. Оно и понятно, высокие рейтинги были у Тимошенко и Порошенко, Бабенко боялся делать ставку. Теперь все стало понятно, и наш хронический перебежчик влез в команду Зе», — констатирует издание.

«Раньше Бабенко весьма изобретательно боролся с конкурентами. Например, подложил свинью общественному активисту Игорю Коче, разместив от его имени огромный билборд против мэра Белой Церкви в день тишины.

Против выдвижения Бабенко выступает даже объединение ветеранов АТО. Но какое это имеет значение, когда у кандидата достаточно средств, чтобы заглушить шум в прессе», — добавляет автор.

«Бабенко никогда не действовал, как „мелкий“ политик, и во время руководства облсоветом неоднократно доказал — ему чужды проблемы разных там бабушек, бюджетников и инвалидов Киевской области. Тем более, он уже прорывался в ВР... Там он будет себя чувствовать гораздо комфортнее», — анонимно рассказал KV один из «ударовцов» облсовета еще перед прошлыми выборами. Но действительно ли избиратели хотят сделать жизнь Бабенко более комфортным? Может, работа депутата — работать, чтобы комфортнее жилось всем украинском?" — задают журналисты риторический вопрос.

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