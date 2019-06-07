Главные новости за 7 июня 2019 года

Зеленский считает, что Россия утратила контроль над наемниками на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы в зоне проведения Операции объединенных сил в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. «Вопиющее нарушение Минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — считает Зеленский.

Под Киевом исчез самолет с людьми на борту. Возможна авиакатастрофа. В Киевской области исчез самолет с людьми на борту. По предварительным данным, он мог потерпеть крушение на 19-м километро Житомирского шоссе около спортивной базы «Святошин». По словам руководителя пресс-службы ГУГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, на борту самолета было три человека. Принадлежит он аэроклубу «Чайка».

В киевском аэропорту произошла массовая эвакуация людей и отмена рейсов. В ночь на пятницу, 7 июня, ночью в Киеве из аэропорта «Жуляны» произошла массовая эвакуация пассажиров и персонала, в связи с чем пришлось даже задержать ближайшие рейсы. Случилось это из-за сообщения о минировании здания, поступившем на горячую линию аэропорта. Сообщение о минировании поступило на горячую линию около 23:00.

Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео. В центре украинской столицы у кинотеатра «Киев» произошли стычки неизвестных активистов с представителями «муниципальной охраны». На видео, снятом корреспондентом «Фразы», можно видеть неизвестных людей, которые устраивают потасовку с людьми в камуфляже. В кадре можно видеть дубинку и газ, который один из них распыляет из газового баллончика.

«Прокуроры трансформируются в адвокатов»: отец Гандзюк возмутился приговорами убийц дочери. Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк выразил возмущение мягкими приговорами исполнителям убийства его дочери. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Спектакль. Сегодня зачитали приговор. Именем Украины. От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительной договоренности. По заказу. За деньги. Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство», — написал Виктор Гандзюк.

Больные ВИЧ украинцы отныне пожизненно будут получать бесплатное лечение. Украинцы, инфицированные Вирусом иммунодефицита человека, получили право на пожизненное бесплатное лечение. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, соответствующая норма зафиксирована в обновленном клиническом протоколе лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. В частности, как сообщается, для лечения болезни разработан комбинированный препарат с основным действующим веществом «долутегравир», что позволило снизить стоимость одной дозы препарата до 5,40 грн. При этом благодаря его инновационным качествам пациент может принимать только одну таблетку в день.

В Ровно горе-мать на три недели оставила младенца одного в квартире. В Ровно неблагополучная мать на три недели оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла. Ребенка обнаружили соседи и передали родственникам. По словам женщины, которая проживает в соседней квартире, вечером она услышала детский плачь и пошла искать ребенка. Зайдя в открытую квартиру, откуда доносились крики, она была шокирована состоянием ребенка. Женщина нашла родных девочки и за ней приехал дядя.

Под Киевом девочка получила ожоги ног, катаясь на аттракционе. В Киевской области в городе Вышгород в развлекательном комплексе девочка получила термические ожоги ступней, катаясь на аттракционе. Об этом написала мама девочки Наталья Зверкова. По словам женщины, травмы ее дочь получила, катаясь на надувных кругах на водяной горке. После спуска подниматься приходится босиком на подъемнике, который покрыт плотной черной резиной. Эта резина нагрелась до такой степени, что ожоги были обеспечены. При этом никто из сотрудников комплекса не предупреждал об опасности и не остановил.

На Волыни на ходу загорелась электричка с пассажирами. На Волыни прямо на ходу загорелась электричка с пассажирами, из-за чего поезд № 6394 Ковель — Сарны на перегоне Чарторийск — Маневичи пришлось остановить. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». Как отметили в ведомстве, возгорание произошло в моторной секции. Сотрудники «Укрзализныци» оперативно ликвидировали пожар и отцепили неисправную моторную секцию.

Жительница Мелитополя купила сосиску в тесте, кишащую опарышами. На днях в Мелитополе (Запорожская область) произошел очень неприятный случай с местной жительницей. В одном из магазинов она купила сосиску в тесте, а внутри выпечки оказались черви. Она поделилась фотографиями этого «продукта» в соцсети. На снимках хорошо видно, что выпечка буквально кишит живыми опарышами.

Одессит, потопивший судно в Будапеште, засветился в аналогичном инциденте в Нидерландах. Капитан круизного судна Viking Sigyn, которое столкнулось с прогулочным катером в Будапеште, также проходит по делу об аварии в Нидерландах. Речь идет о 64-летнем одессите Юрии С. Как сообщает прокуратура Венгрии, 1 апреля 2019 года другое судно компании Viking под управлением того же капитана столкнулось с нефтяным танкером недалеко от нидерландского города Тернезен. Это произошло в Нидерландах во время плавания из Антверпена в Гент. К счастью, тогда никто не пострадал.

В германской реке нашли тело рекордсменки Украины по вращению обруча. Украинскую артистку Аллу Клишту, участвовавшую в ряде талант-шоу, нашли мертвой в Германии. По данным СМИ, ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в реке Рейн. Поиски 33-летней украинки начались еще в начале апреля, после того, как она не вышла на работу в парке развлечений Европа-Парк, где участвовала в шоу Night Beat Angels.

После таяния снегов со склонов Эвереста собрали 11 тонн мусора и 4 трупа. Альпинисты собрали на Эвересте 11 тонн мусора. Также были обнаружены четыре трупа. Как сообщают СМИ со ссылкой на начальника департамента туризма Непала Данду Димира, команда по очистке, состоящая из 20 альпинистов-шерпов, собрала 5 тонн мусора в апреле и мае из разных лагерей над базовым лагерем и еще 6 тонн из районов ниже.