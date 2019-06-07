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Французские ученые считают, что половое размножение появилось для борьбы с раком

Французские ученые считают, что половое размножение появилось для борьбы с раком

Ученые Университета Монпелье во Франции пришли к выводу, что половое размножение развилось, поскольку оно оказалось выгодным в борьбе организма с раковыми опухолями. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению исследователей, оно позволило предотвратить передачу раковых клеток на другие организмы.

Как сообщает Lenta.ru, ученые объясняют, что когда возникли первые многоклеточные организмы, от клеток, входящих в состав их тканей, требовалось «отказаться» от собственных репродуктивных интересов.

Единицей естественного отбора стала не отдельная клетка, а их кооперация. Однако в результате вырос риск появления клеток-мошенников (раковых клеток), которые направляют получаемые от организма ресурсы лишь на свой собственный рост и развитие. Эти клетки могли также передаваться другим особям, то есть были трансмиссивными.

По мнению исследователей, для борьбы с раком первые эуметазои должны были развить защитный механизм, снижающий риск заражения к минимуму. Идентичность ДНК особей одного вида облегчала раковым клеткам проникнуть в чужие ткани и расти там. Половое размножение, при котором возникает генетическое разнообразие, позволило не только справиться с трансмиссивным раком, но и обеспечило защиту против вирусов, бактерий и паразитов.

Ученые заключают, что половое размножение, несмотря на связанные с ним издержки, может рассматриваться как менее рискованная и более выгодная возможность произвести жизнеспособное потомство.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года ученые из университета Канзаса в США заявили, что усы снижают риск онкологии губы.

Тэги: здоровье, наука, рак, Франция, онкология

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