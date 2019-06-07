На Херсонщине мужчина изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля

В поселке Архангельское (Херсонская область) произошел жуткий случай. Как выяснили журналисты «Фразы», местный житель на берегу реки изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, при этом преступник жил у отца своей жертвы. Он также имеет судимость за кражи.

Пострадавшая 2012 рождения. Начато расследование по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В середине августа под Киевом был задержан мужчина, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.

11 мая 2019 года в столичный райотдел полиции поступило сообщение от одной из женщин о том, что ее пятнадцатилетнюю дочь изнасиловал их двадцатисемилетний сосед.