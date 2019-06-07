Зеленский считает, что Россия утратила контроль над наемниками на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы в зоне проведения Операции объединенных сил в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба Администрации президента на своей официальной странице в Facebook.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — считает Зеленский.

При этом он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — заключил президент.

Отметим, что как сообщил пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, с начала текущих суток оккупанты 7 раз обстреляли позиции объединенных сил, 2 военнослужащих погибли, 4 — получили ранения, еще 4 — травмированы.

Как сообщала «Фраза», 5 июня 2019 года на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».