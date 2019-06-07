На Волыни на ходу загорелась электричка с пассажирами

На Волыни прямо на ходу загорелась электричка с пассажирами, из-за чего поезд № 6394 Ковель — Сарны на перегоне Чарторийск — Маневичи пришлось остановить. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отметили в ведомстве, возгорание произошло в моторной секции. Сотрудники «Укрзализныци» оперативно ликвидировали пожар и отцепили неисправную моторную секцию.

Благо, пострадавших в результате ЧП не было. Все пассажиры другим локомотивом были доставлены на станцию Маневичи.

Причина инцидента выясняется.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2013 года в Запорожской области горел электропоезд с пассажирами, следующий по маршруту «Запорожье-1 — Мелитополь».

28 мая 2019 года в Запорожской области в электричке «Сиваш-Запорожье» произошел пожар.