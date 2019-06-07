На Запорожье в автомобиле, на котором активисты ехали на суд по делу Гандзюк, нашли оружие

Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения в автомобиле, на котором активисты из Днепра ехали на суд по делу убийства Екатерины Гандзюк. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В частности, как сообщается, 6 июня в 13:53 в Новониколаевское отделение полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что на блокпосту остановлен автомобиль «Дэу Нексия», в котором находилась группа молодых людей примерно 20-25 лет в черной униформе, у которых были предметы похожие на оружие и файеры.

Полиция установила, что в машине находились четыре человека 1996, 1996, 2000 и 2001 гг р.

В ходе проверки автомобиля были обнаружены и изъяты 2 пистолета, 10 патронов, 4 предмета, похожие на холодное оружие, файеры и баллончики.

Как сообщала «Фраза», вечером 13 октября 2014 года в Киевской области работники ГАИ остановили автомобиль, в котором обнаружили целый арсенал оружия: 14 гранат РГД-5 и Ф-1 и 13 запалов к ним, магазин и 150 патронов к автомату АКСУ-74 и 5 сигнальных ракет.