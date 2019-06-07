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Администрация кинотеатра «Киев» заявляет о захвате здания «титушками»

Администрация кинотеатра «Киев» заявляет о захвате здания «титушками»

Директор Культурного центра «Кинотеатр Киев» Вилия Бондаренко заявляет о силовом захвате здания учреждения. Как выяснили журналисты «Фразы», по ее словам, здание кинотеатра захватили «титушки» и представители коммунального предприятия «Киевкинофильм», которые требуют освободить помещение для нового арендатора,

В комментарии «Детектор медиа» Бондаренко заявила, что «они выгоняют посетителей, сотрудников кинотеатра и толкнули бухгалтера».

О захвате здания подозрительными людьми пишут также неравнодушные граждане в соцсетях.

Они же публикуют фотографии с места происшествия.

В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП «Киевкинофильм» Елена Бабий рассказала, что в кинотеатре сейчас орудуют не «титушки», а «члены инвентаризационной комиссии» и «муниципальная охрана».

«Нет никакого рейдерского захвата, эта информация не соответствует действительности. Приказом Департамента коммунальной собственности нежилое помещение кинотеатра Киев передано на баланс коммунальному предприятию „Киевкинофильм“. Мы балансодержателем этого помещения и отвечаем за имущество, которое в нем находится. Сейчас происходит инвентаризация имущества помещения с участием членов инвентаризационной комиссии, в которую входят и представители Департамента коммунальной собственности и КП „Киевкинофильм“, и компании „Синема Сити“, которая выиграла открытый конкурс на аренду», — рассказала Бабий, добавив, что к инвентаризации не допускаются посторонние лица, в том числе и сотрудники бывшего арендатора.

«Нам помогает муниципальная охрана, которую выделил город. Как только все будет закончено, кинотеатр возобновит свою работу в обычном режиме, то есть никто не собирается препятствовать работе Культурного центра», — заключила Бабий.

Между тем, по данным издания «Соцпортал», вначале года стало известно, что аренда кинотеатра «Киев» закончилась и новым арендатором стало ООО «Синема-Центр», принадлежащее медиамагнатам Борису Фуксману та Александру Роднянскому.

Теперь легендарный кинотеатр якобы хотят препрофилировать и превратить в гостиницу. В связи с этим продолжаются суды между ООО «Культурный центр кинотеатр «Киев» и Департаментом коммунальной собственности КГГА.

Подробнее о позиции руководства кинотеатра «Киев» можно узнать здесь.

Тэги: Киев, захват, коммунальщики, рейдерство, кинотеатр Киев

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