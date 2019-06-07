Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В германской реке нашли тело рекордсменки Украины по вращению обруча

В германской реке нашли тело рекордсменки Украины по вращению обруча

Украинскую артистку Аллу Клишту, участвовавшую в ряде талант-шоу, нашли мертвой в Германии. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в реке Рейн.

Как сообщает Daily Mail, поиски 33-летней украинки начались еще в начале апреля, после того, как она не вышла на работу в парке развлечений Европа-Парк, где участвовала в шоу Night Beat Angels..

Известно, что по подозрению в убийстве артистки немецкая полиция задержала ее 30-летнего знакомого, с которым они ранее встречались, однако никаких обвинений пока никому не предъявляла.

Как сообщил один из знакомых погибшей, «он был милым, но отношения у них были нестабильные». По его информации, Клишта и ее парень расстались, но продолжали вместе работать.

Клишта родилась в Украине, где стала рекордсменкой по вращению обруча. В последнее время проживала в Германии. Участвовала в шоу талантов в Украине, Румынии и Германии.

Как сообщала «Фраза», в июле 2011 года в Москве возле станции метро «Текстильщики» неизвестные жестоко убили 22-летнюю приезжую из Украины Юлию Кабанову. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки пытались сжечь.

21 февраля 2018 года в Египте на популярном курорте в Хургаде в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Девушке нанесли около 10 ударов в область живота. Убийство совершил квартирный грабитель, которого позже приговорили к смертной казни.

В мае того же года в Италии муж убил выстрелом из табельного оружия в сердце свою жену, уроженку Днепра. После этого он застрелился сам.

Весной 2019 года в американском штате Висконсин зверски убили украинку. Полиция подозревает в расправе ее 31-летнего мужа Фуада Пашаева.

Тэги: Германия, Украина, убийство, мир, талант

Комментарии

Статьи

07.06.19 09:28

Несостоявшийся «Весенний ливень»: Крым, февраль – март 2014-го...

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
07.06.19 08:13

Хацкевич вернулся!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Сезон курортных афер: как не попасть в лапы мошенников, покупая тур
07.06.19 14:28

Сезон курортных афер: как не попасть в лапы мошенников, покупая тур

Автор: «Сегодня»

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский считает, что Россия утратила контроль над наемниками на Донбассе

Зеленский считает, что Россия утратила контроль над наемниками на Донбассе
07.06.19 15:12
273
Последние новости
07.06.19 15:58

Французские ученые считают, что половое размножение появилось для борьбы с раком
07.06.19 15:53

На Херсонщине мужчина изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля
07.06.19 15:12

Зеленский считает, что Россия утратила контроль над наемниками на Донбассе
07.06.19 14:59

На Волыни на ходу загорелась электричка с пассажирами
07.06.19 14:27

Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео
07.06.19 14:02

На Запорожье в автомобиле, на котором активисты ехали на суд по делу Гандзюк, нашли оружие
07.06.19 13:42

Под Киевом девочка получила ожоги ног, катаясь на аттракционе
Фото и Видео
Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео
Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео
Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео
Под кинотеатром «Киев» произошли стычки с использованием слезоточивого газа. Опубликовано видео
Под Киевом девочка получила ожоги ног, катаясь на аттракционе
Под Киевом девочка получила ожоги ног, катаясь на аттракционе
В киевском аэропорту произошла массовая эвакуация людей и отмена рейсов
В киевском аэропорту произошла массовая эвакуация людей и отмена рейсов
Под Киевом маленький мальчик провалился в канализационный люк
Под Киевом маленький мальчик провалился в канализационный люк
В Ровно горе-мать на три недели оставила младенца одного в квартире
В Ровно горе-мать на три недели оставила младенца одного в квартире
Жительница Мелитополя купила сосиску в тесте, кишащую опарышами
Жительница Мелитополя купила сосиску в тесте, кишащую опарышами
После таяния снегов со склонов Эвереста собрали 11 тонн мусора и 4 трупа
После таяния снегов со склонов Эвереста собрали 11 тонн мусора и 4 трупа
В Киеве мужчина упал с умопомрачительной высоты
В Киеве мужчина упал с умопомрачительной высоты
На Черниговщине водитель фуры заснул за рулем и не заметил людей на обочине (18+)
На Черниговщине водитель фуры заснул за рулем и не заметил людей на обочине (18+)
На Херсонщине машина влетела в остановку с людьми. Есть погибшие
На Херсонщине машина влетела в остановку с людьми. Есть погибшие
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.