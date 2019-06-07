В германской реке нашли тело рекордсменки Украины по вращению обруча

Украинскую артистку Аллу Клишту, участвовавшую в ряде талант-шоу, нашли мертвой в Германии. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в реке Рейн.

Как сообщает Daily Mail, поиски 33-летней украинки начались еще в начале апреля, после того, как она не вышла на работу в парке развлечений Европа-Парк, где участвовала в шоу Night Beat Angels..

Известно, что по подозрению в убийстве артистки немецкая полиция задержала ее 30-летнего знакомого, с которым они ранее встречались, однако никаких обвинений пока никому не предъявляла.

Как сообщил один из знакомых погибшей, «он был милым, но отношения у них были нестабильные». По его информации, Клишта и ее парень расстались, но продолжали вместе работать.

Клишта родилась в Украине, где стала рекордсменкой по вращению обруча. В последнее время проживала в Германии. Участвовала в шоу талантов в Украине, Румынии и Германии.

Как сообщала «Фраза», в июле 2011 года в Москве возле станции метро «Текстильщики» неизвестные жестоко убили 22-летнюю приезжую из Украины Юлию Кабанову. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки пытались сжечь.

21 февраля 2018 года в Египте на популярном курорте в Хургаде в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Девушке нанесли около 10 ударов в область живота. Убийство совершил квартирный грабитель, которого позже приговорили к смертной казни.

В мае того же года в Италии муж убил выстрелом из табельного оружия в сердце свою жену, уроженку Днепра. После этого он застрелился сам.

Весной 2019 года в американском штате Висконсин зверски убили украинку. Полиция подозревает в расправе ее 31-летнего мужа Фуада Пашаева.