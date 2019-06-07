У Зеленского озвучили новую причину плагиата мыслей Порошенко

В команде президента Владимира Зеленского объяснили, почему были вынуждены «заимствовать» тезисы экс-главы государства Петра Порошенко на брифинге с главой Еврпейского совета Дональдом Туском. Как выяснили журналисты «Фразы», о причинах резонансного нарушения авторских прав рассказала пресс-секретарь «Зе» Юлия Мендель.

Как передает «Интерфакс», Юлия Мендель подчеркнула, что подобный плагиат свидетельстует о неизменности позиции руководителя государства.

По ее словам, если Владимир Зеленский согласился с этим сообщением, которое вчера сказал, то это означает только позитив для Украины: при смене руководства не меняется позиция Украины.

«Мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсе и, конечно, мы признаем, что Россия является агрессором», ‒ резюмировала Мендель.

Вместе с тем она отметила, что возможность инцидента с идентичными тезисами может говорить о том, что система институций государства не работает.

«Если администрация президента не может полагаться на МИД, то, как мы можем говорить о каком-либо сотрудничестве?», ‒ выразила недоумение Юлия Мендель.

Как писала «Фраза», Зеленского подловили на плагиате мыслей Порошенко.

Позднее у Зеленского обвинили МИД в диверсии, а Порошенко ‒ в провокации. Как утверждалось, работники Министерства иностранных дел, которые готовили тезисы для брифинга «Зе», параллельно продолжали работать на бывшего президента.