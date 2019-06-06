В Киеве изнасиловали задержавшуюся в гостях девушку

В ночь с 5 на 6 июня в Киеве надругались над 24-летней девушкой. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленник подстерег свою жертву в районе станции метро «Бориспольская».

Как передает «Информатор», сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции приблизительно в 3-35.

По предварительным данным, в среду вечером девушка находилась в гостях у своих подруг на улице Светлой. Приблизительно в 23-00 она вышла от них и пошла в сторону станции метро «Бориспольская». Когда она спустилась в подземный переход на Бориспольском шоссе, сзади на нее напал неизвестный и заткнул ей рот тряпкой.

После этого злоумышленник силой затащил ее в ближайшую лесополосу и продержал ее там целых полтора часа, после чего изнасиловал.

Завершив свое «грязное дело», нападавший скрылся с места инцидента. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а на месте работала следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

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