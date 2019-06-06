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Главные новости за 6 июня 2019 года

Главные новости за 6 июня 2019 года

ГПУ объявила о подозрении Виктору Ющенко. Всему виною «Межигорье». Генеральная прокуратура Украины выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества. Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко. В частности, как сообщается, бывший глава государства подозревается Генпрокуратурой по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Стало известно, в каких растратах подозревают Виктора Ющенко. Сумма впечатляет. Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму в 540 млн грн. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Генерального прокурора Ларису Сарган, в ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 млн грн.

Депутаты приняли закон, предусматривающий возможность импичмента президенту. Верховная Рада Украины приняла закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях», который предусматривает процедуру импичмента президента страны. Соответствующий законопроект под номером 1098 на заседании 6 июня поддержали 279 народных депутатов. Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении еще 4 июня. Менее чем за три дня, они рассмотрели более 700 поправок.

Депутаты дружно отказались увольнять глав МИД, Минобороны и СБУ. Верховная Рада Украины не поддержала увольнения с должностей министров иностранных дел и обороны Павла Климкина и Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. За отставку главы МИД проголосовали больше всего депутатов — 137. Таким образом, парламент провалил проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Однако заявление самого Климкина депутаты также не одобрили, отдав за него 141 голос.

Дом Порошенко забросали файерами. Сегодня, 6 июня, во время акции под домом предыдущего президента Украины Петра Порошенко националисты забросали его имение файерами. К месту события сразу же приехали машины пожарной помощи. Митингующих насчитывается не больше 60 человек, все скандируют «Порошенко за грати!» В толпе также были подняты флаги Правого сектора и флаг Украины. С колонок звучат украинские патриотические песни.

Участник покушения на Гандзюк думал, что нападает на сепаратистку и коррупционерку. Участник покушения на активистку Екатерину Гандзюк Владимир Васянович утверждает, что просто хотел «проучить сепаратистку». По его словам, «все должно быть по-другому». «Мы должны были проучить сепаратистку. Мы должны были проучить коррупционерку, человека, через которого шли потоки денег, с которым ни милиция, ни СБУ не могли справиться. Поэтому мы пошли на такой шаг», — заявил он в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области.

В колонии на Днепропетровщине осужденные подняли бунт и устроили пожар. В среду, 5 июня, на территории Пятихатской исправительной колонии № 122 в селе Красноивановка Пятихатского района Днепропетровской области произошел бунт заключенных. Они требовали улучшения условий содержания. Как рассказал источник в МВД, в 20:20 осужденные не вышли на вечернюю проверку. Около 100 заключенных начали выбрасывать из спальных помещений на улицу матрасы и мебель, после чего их подожгли.

В киевском частном детсаду потеряли ребенка. В среду, 5 июня, в Киеве произошло серьезное ЧП. В частном детском садике «Ля Малюк» пропал ребенок и этого никто не заметил. Расположен садик на Оболонской Набережной, 7. Ребенка обнаружили прохожие в оболонском парке «Наталка». За час поисков они не сумели найти родителей малыша, поэтому решили пройтись по ближайшим садикам.

Тэги: Киев, общество, Генеральная прокуратура Украины, депутаты, Виктор Ющенко, Днепр, детский сад, политика, Межигорье, Екатерина Гандзюк, Владимир Зеленский, новости Украины

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