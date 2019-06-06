Главные новости за 6 июня 2019 года

ГПУ объявила о подозрении Виктору Ющенко. Всему виною «Межигорье». Генеральная прокуратура Украины выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества. Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко. В частности, как сообщается, бывший глава государства подозревается Генпрокуратурой по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Стало известно, в каких растратах подозревают Виктора Ющенко. Сумма впечатляет. Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму в 540 млн грн. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Генерального прокурора Ларису Сарган, в ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 млн грн.

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