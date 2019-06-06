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Под Киевом пройдет шоу-выставка лошадей уникальных исторических пород

Под Киевом пройдет шоу-выставка лошадей уникальных исторических пород

8 и 9 июня в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет шоу-программа «Небесные кони» с участием лошадей редких древних пород. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет незабываемое путешествие во времени в эпоху средневековья, катание на лошадях, древнеславянские забавы, мастер-классы, конкурсы, игры и хороводы, а также блюда, приготовленные на костре, экстремальные аттракционы и живописное Лесное озеро.

Приехав в Княжество, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад и воочию увидят, какой была столица Киевской Руси. Ведь здесь (в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов) на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в масштабе 1:1, а также возрождается дух той славной эпохи.

Здесь можно окунуться в жизнь настоящего средневекового города времен Киевской Руси. В Княжестве воссозданы такие шедевры средневекового деревянного зодчества, как монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, а также первый храм крещеного Киева — деревянную Васильевскую церковь Х века. Этот уникальный храм действующий, и все желающие могут зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить свечу за здоровье родных и близких.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

8 и 9 июня в Древнем Киеве гости увидят лошадей уникальных исторических пород. Главными участниками шоу будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья — лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева. Посетителей ждет интересная познавательная программа, посвященная уникальным лошадям редких древних пород, собранным со всего мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. Лошадей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, так как они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Гости Княжества узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы коней. К лошадкам можно подойти, погладить их, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже.

Кроме того, эти прекрасные и умные животные покажут свои умения. В тесном тандеме с актерами конно-трюкового театра Древнего Киева, опытными наездниками, они удивят зрителей конно-строевой подготовкой и поразят виртуозным исполнением трюков.

Зрители смогут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но и самим принять участие в веселых славянских забавах, конкурсах, играх, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

В Княжестве можно ощутить себя полноправным жителем древнего города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». Детей порадует яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».
Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Восстановить силы и отведать прохладных напитков и вкуснейших блюд, приготовленных на открытом огне, можно в прохладной Корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе.

Кто захочет продлить путешествие в Средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 170 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 60 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи». Подробная информация: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь, новости Украины

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