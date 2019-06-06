Жан Беленюк рассказал, как готовится к Европейским играм

Совсем скоро зрители телеканала «Интер» станут свидетелями главного спортивного события года — II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Как выяснили журналисты «Фразы», один из лидеров украинской сборной на этих соревнованиях — борец греко-римского стиля Жан Беленюк — рассказал в программе «Утро с Интером», как готовится к Играм, а также — о мечте, которую недавно смог осуществить, о занятиях футболом и о спаррингах с боксером Василием Ломаченко.

На первых Европейских играх, которые проходили в 2015 году в Баку, Жан завоевал серебряную медаль. Надеемся, в этом году он тоже вернется из Минска с наградой. «Я люблю комплексные соревнования, такие, как Европейские игры, за удивительную атмосферу, — рассказывает Беленюк. — Туда приезжает много спортсменов из других стран, представителей разных видов спорта. Наша сборная также представлена разными командами. Общение на таких мероприятиях происходит совсем по-другому, не так, как на стандартных чемпионатах мира и Европы. Европейские игры мы с тренером рассматриваем как этап подготовки к чемпионату мира по борьбе, который пройдет в сентябре в Казахстане. Но в любом случае мы ставим себе максимальные задачи и будем достигать максимальных результатов на этом турнире. Тем более у меня еще нет золотой медали с Игр! (Улыбается)».

Кстати, Жан Беленюк интересуется не только борьбой. Он пробует себя в футболе, спаррингует с нашим чемпионом мира по боксу Василием Ломаченко, тренируется с тхэквондистами, а недавно осуществил свою мечту и прыгнул с парашютом. «Самое страшное было — сделать шаг в бездну, — делится впечатлениями Жан. — Эмоции до и после прыжка отличались: сначала нервничал — не знал, что меня ждет, а когда прыгнул, переживал, чтобы парашют раскрылся. Но все прошло отлично. Уверен, во второй раз будет легче. Это мой первый прыжок. Я совершил его с высоты 4200 метров. Прыгал с инструктором, потому что по-другому нельзя в первый раз. Второй прыжок, думаю, осилю сам, потому что уже знаю, как надо».

Также спортсмен признался, что привело его на футбольное поле и на ринг к Василию Ломаченко: «У нас в сборной практикуются игры по футболу для разнообразия подготовки. Это тренирует скорость и выносливость, а также позволяет чуть отвлечься от борьбы. Что касается бокса, то мне в принципе нравится этот вид спорта. Я слежу за всеми нашими боксерами. Со всеми дружу, общаюсь. Я себя не особо вижу в боксе. Разве что могу в ринге поспарринговать».