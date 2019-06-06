Участник покушения на Гандзюк думал, что нападает на сепаратистку и коррупционерку

Участник покушения на активистку Екатерину Гандзюк Владимир Васянович утверждает, что просто хотел «проучить сепаратистку». Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, «все должно быть по-другому».

«Мы должны были проучить сепаратистку. Мы должны были проучить коррупционерку, человека, через которого шли потоки денег, с которым ни милиция, ни СБУ не могли справиться. Поэтому мы пошли на такой шаг», — заявил он в комментарии «Громадському» в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области.

При этом Васянович признал свою вину, подчеркнув, что его «ввели в заблуждение».

Соответствующее видео издание опубликовало на своей официальной странице в Twitter.

Підозрюваний в участі у замаху на Катерину Гандзюк на засіданні суду розповів, що хотів «покарати сепаратистку». Він визнає свою вину та каже, що «все мало бути не так» pic.twitter.com/WhM7a9kA5H — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 июня 2019 г.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», суд на сегодняшнем заседании утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание.

Так, координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина и непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука приговорили к 6 годам лишения свободы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.

Как сообщала «Фраза», 3 июня 2019 года в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием. По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении. При этом они так и не назвали имена заказчиков.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.

В начале ноября от полученных травм активистка скончалась.

11 февраля 2019 года Служба безопасности Украины объявила о раскрытии убийства "в сжатые сроки. Тогда же правоохранители заявили, что установили личность подозреваемого в организации преступления — председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему было объявлено о подозрении.

Тогда же Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что не может задержать Мангера из-за отсутствия законных оснований.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО, заплатив 2,5 млн грн в качестве залога.