Стало известно, в каких растратах подозревают Виктора Ющенко. Сумма впечатляет

Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму в 540 млн грн. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Генерального прокурора Ларису Сарган, в ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 млн грн.

«Все это квалифицируется по ч.5 ст.191 УКУ», — заявила Сарган, подчеркнув, что подозрение Ющенко по этому делу получил еще 25 мая.

Относительно подробностей этого дела она посоветовала обратиться к руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку, «который это подозрение прислал в письменном виде».

Сам Ющенко на своей странице в Facebook подтвердил, что 4 июня был у следователя Генеральной прокуратуры, где ему сообщили о подозрении. При этом он отрицает все обвинения и пообещал доказать свою правоту в суде.

Он также указал на политический подтекст происходящего. «Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», — написал Ющенко.

Как сообщала «Фраза», ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.