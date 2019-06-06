В колонии на Днепропетровщине осужденные подняли бунт и устроили пожар

В среду, 5 июня, на территории Пятихатской исправительной колонии № 122 в селе Красноивановка Пятихатского района Днепропетровской области произошел бунт заключенных. Как выяснили журналисты «Фразы», они требовали улучшения условий содержания.

Как рассказал источник «Вестей» в МВД, в 20:20 осужденные не вышли на вечернюю проверку. Около 100 заключенных начали выбрасывать из спальных помещений на улицу матрасы и мебель, после чего их подожгли.

Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, а нарушение режима со стороны заключенных было прекращено.

В результате инцидента люди и здание колонии не пострадали.

Зачинщиками беспорядков считаются двое заключенных, 1978-го и 1988 года рождения. Один из них осужден за угон, второй — за торговлю наркотиками.

Ранее «Фраза» сообщала, что осенью 2012 года стало известно, что в Одессе разгорелся скандал вокруг женской исправительной колонии № 74 — в СМИ просочились сведения о том, что 11 заключенных вскрыли себе вены. К счастью, никто не погиб.

В январе 2013 года заключенные херсонского СИЗО отказались принимать пищу и потребовали встречи с прокурором. Таким образом они протестовали против условий содержания в учреждении.

Летом 2016 года вспыхнул бунт в одной из исправительных колоний Кировограда. По словам главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, заключенные три дня нападали на работников, забирали ключи, спецсредства и выламывали двери.

В Государственной пенитенциарной службе Украины тогда же эту информацию опровергли.

В апреле 2018 года в Николаеве заключенные в СИЗО устроили бунт.

27 мая 2019 года в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51, которая расположена на Люстдорфской дороге, вспыхнули массовые беспорядки.