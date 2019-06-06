Мать школьницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания

Кабинет министров Украины стал фигурантом иска об обжаловании новой редакции украинского правописания. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Окружного административного суд Киева, куда поступил иск.

В частности, как сообщается, истица, которая действует в интересах своих дочери, ученицы 7 класса, просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины № 427 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания».

По ее мнению, правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщала «Фраза», 23 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания. Тогда же были опубликованы его основные нормы.