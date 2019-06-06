Невведение рынка электроэнергии создает большие коррупционные риски, — блогер

Невведение рынка электроэнергии создает большие коррупционные риски, хотя представитель президента в правительстве Андрей Герус пытается убедить всех в противоположном. Об этом написал блогер Филипп Духлий в Facebook, сообщает «Деловая стлоица».

«Вдумайтесь только — старый рынок с его тарифными скандалами, полностью ручным управлением ценами и объемами производства через только формально независимых чиновников в НКРЕКП, которых всегда можно запугать, надавить, открыть уголовные дела (привет Оксане Кривенко) — это ок. А вот конкурентная модель рынка, на которой есть состязательность компаний — это причина коррупции», — написал блогер.



Он также обратил внимание на то, что закон, согласно которому вводится новый рынок электроэнергии с 1 июля, был принят еще два года назад, но критиковать его Андрей Герус начал лишь сейчас. Что, по мнению блогера, связано со стремлением защитить интересы близкого к президенту бизнесмена Игоря Коломойского.

«Два года назад был принят закон про новый рынок, два года шла подготовка. Все это время Герус критиковал Роттердам+, поливал всех помоями, включая Порошенко и приплетал его где только можно. И вот когда Р+ должен прекратить существование, вдруг Герус начинает критиковать новый рынок. И то ему не так — и се. Единственное что ему так — это низкие цены для ферросплавных заводов Коломойского в ручном режиме и при этом у него нет другого решения, чем оставить все как есть, и просто отложить все, надеясь порешать через чиновников», — полагает Духлий.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Закон имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза и является частью международных обязательств Украины.

Премьер Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя. На заседании КМУ 5 июня, были приняты ключевые постановления, еобходимые для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Категорически против рынка электроэнергии высказывается предприниматель Игорь Коломойский, контролирующий вертикально-интегрированный ферросплавный холдинг. Ферросплавное производство является одним из наиболее энергоёмких — в себестоимости продукции доля электроэнергии достигает 50%.