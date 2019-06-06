Депутаты приняли закон, предусматривающий возможность импичмента президенту

Верховная Рада Украины приняла закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях», который предусматривает процедуру импичмента президента страны. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий законопроект под номером 1098 на заседании 6 июня поддержали 279 народных депутатов.

Как сообщает «Украинская правда», депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении еще 4 июня. Менее, чем за три дня, они рассмотрели более 700 поправок.

Как заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, это является свидетельством того, что парламент работает эффективно.

В документе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины — коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Отмечается, что комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Как сообщает «Новое время», основанием для инициирования импичмента и создания специальной следственной комиссии в соответствии с документом является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Как сообщала «Фраза», 4 июня 2019 года народные депутаты Украины отказались вносить в повестку дня очередной сессии два законопроекта, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди них проект закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент).