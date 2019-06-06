В РПЦ заявили о том, что не готовы принять Папу Римского

Духовенство Московского Патриархата и верующие не ждут Папу Римского на своей канонической территории. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает mospat.ru.

«Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов», – сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск выразил желание побывать в России. Об этом он, в частности, сказал по дороге в Софию в начале мая 2019 года.

Папа Римский Франциск визитов в Украину не совершал. Однако обсудить ситуацию по Украине Понтифик планирует с Владимиром Путиным, которого примет в своей резиденции 4-5 июля. Основными темами переговоров станут текущая ситуация в Церкви, в Украине и на Ближнем Востоке, в частности Папа обсудит с Путиным вопрос украинских греко-католиков.

В Украину в 2001 году совершил визит Папа Римский Иоанн Павел Второй. Все свои публичные проповеди и выступления Папа провозглашал на украинском языке, что представители Ватикана характеризировали, как выражение особого уважения Понтифика к Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ КП считают, что голосование о ликвидации Церкви нелегитимно.