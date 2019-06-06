В ГБР объяснили, почему в день убийства мальчика из Переяслава-Хмельницкого никто не проводил никаких экспертиз

Следователи в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком не стали обращаться в суд с ходатайством о проведении необходимых экспертиз с подозреваемыми, поскольку был выходной день. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам руководителя регионального управления Государственного бюро расследований Руслана Марчука, убийство могло быть совершено из мелкокалиберной винтовки.

Как сообщает «Громадське», по словам Марчука, преступление было совершено в выходной день, субботу, и следователи, которые приехали на место не стали обращаться в суд с ходатайствами о принудительном проведении экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха на телах подозреваемых, поскольку решили, что суд не работает.

Как сообщает «Укринформ», по данным Марчука, убийство Кирилла могло произойти с применением мелкокалиберной винтовки. Однако, несмотря на неотложные обыски у всех причастных лиц, оружие до сих пор так и не найдено.

Он также подчеркнул, что подозреваемые отказались сотрудничать со следствием. «К моменту пребывания в суде и избрания меры пресечения никакого содействия или умысла способствовать не было. Вина не признавалась, показания не предоставлялись», — заключил Марчук.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показанияи проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 5 возможных подозреваемых, в том числе женщине, которая могла скрыть оружие.