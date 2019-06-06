ГПУ объявила о подозрении Виктору Ющенко. Всему виною «Межигорье»

Генеральная прокуратура Украины выдвинула бывшему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

В частности, как сообщается, бывший глава государства подозревается Генпрокуратурой по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

По словам журналиста, Ющенко, якобы будучи в сговоре с Виктором Януковичем перевел «Межигорье» из Госуправления делами в сферу ведения Кабинета министров, который передал резиденцию в устав госпредприятия «Надра Украины», а то, в свою очередь, вывело «Межигорье» из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

Именно после этого, по данным Лещенко, «Янукович начал строить в „Межигорье“ персональный рай».

При этом, по его словам, подозрение было направлено Ющенко по почте.

Отметим, что эту информацию на своей странице в Facebook также подтвердила бывший пресс-секретарь прокуратуры Киева Алена Яхно, приложив соответствующую фотокопию последней страницы подозрения.

По данным theБабель, информацию также подтвердила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Однако не стала вдаваться в детали.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование об отчуждении резиденции «Межигорье».