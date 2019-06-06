У Зеленского обвинили МИД в диверсии, а Порошенко — в провокации

Администрация Президента Украины обвинила сотрудников Министерства иностранных дел Украины в диверсии, а команду бывшего президента Петра Порошенко — в провокации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице АПУ в Facebook.

В частности, как сообщается, заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

Как утверждается, предварительно было установлено, что работники Министерства иностранных дел, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на бывшего президента.

«В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы», — пишут в АП.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — добавили в пресс-службе, подчеркнув, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками АП, поэтому «представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины».

Как сообщала «Фраза», вечером 5 июня 2019 года пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко уличил президента Украины Владимира Зеленского в плагиате «целого абзаца» из речи Петра Порошенко. В качестве подтверждения он привел соответствующие доказательства.