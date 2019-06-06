Депутаты «Народного фронта» предоставили Конституционному суду доказательства существования коалиции

Коалиция «Европейская Украина» юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента. Об этом сообщили народные депутаты фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда, сообщает пресс-служба партии.

«Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и с фактически прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от большинства, то есть 226 народных депутатов», - подчеркнул он.

«Именно поэтому мы считаем, что указ президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции есть срок на формирование новой коалиции», — сказал он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек. «Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде», — заверил депутат.

«Еще раз хочу обратиться к президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента — обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого — от рядового гражданина до чиновников высшего звена», — заявил Тетерук.