Экс-президент Украины Ленид Кучма предложил отменить экономическую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Как передает «Интерфакс», данное предложение было поддержано представителями «ЛДНР» и будет рассмотрено на заседании экономической подгруппы в следующий раз.

По мнению Сайдика, снятие блокады могло бы стать «большим прорывом» в процессе урегулирования конфликта на Донбассе, поскольку ее введение против «ОРДЛО» в 2017 году стало именно тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Как писала «Фраза», Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича.

Ранее Леонид Кучма рассказал про «Минск-2» то, о чем никогда не говорил.