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На Волыни активист ПЦУ сорвал крест и избил священника УПЦ

На Волыни активист ПЦУ сорвал крест и избил священника УПЦ

В полиции зафиксировали легкие телесные повреждения - царапины вместо перелома у священника, а активисты ПЦУ уже планируют очередную провокацию возле храма УПЦ на следующее воскресенье. Как выяснили журналисты «Фразы», сторонники новой Православной Церкви Украины 2 июня пытались захватить храм Украинской Православной Церкви в селе Грабово Шацкого района на Волыни.

В результате конфликта, который возник перед церковью, пострадал настоятель прихода протоиерей Димитрий Ковальчук, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

Как рассказал пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии УПЦ протоиерей Владимир Мацур, со священника сорвали крест, нанесли ряд тяжелых ударов по голове и другим частям тела и сломали пальцы рук. Он также сообщил, что провокацию активисты новосозданной структуры устроили в воскресной день после богослужения.

«Священник после завершения богослужения еще осуществлял Таинство Крещения, в это время представители ПЦУ собрались у храма для того, чтобы его захватить. Пришли, конечно, и наши люди, чтобы защитить святыню. Началась перепалка. После того, как отец Димитрий совершил Крещение, он вышел к людям и начал с ними общаться. Один из их активистов не сдержался, набросился на священника, содрал с него крест, ударил его очень сильно, сломал пальцы рук. Это все снимали представители полиции», - рассказал пресс-секретарь епархии.

Сам протоиерей Димитрий Ковальчук об этом событии рассказывает так: «У нас как раз была полемика, все пытались адекватно общаться, я пытался выслушать всех. И вот в момент, когда я разговаривал с одной женщиной, почувствовал удар сзади, затем второй удар. Удары сопровождались руганью и оскорбительными словами в мою сторону. Затем с меня сорвали крест. Когда начали оттягивать этого человека, он в очередной раз ударил меня, начал наносить удары ногой, держа мою руку, за пальцы хватал так, что сломал их».

Сторонник ПЦУ, который устроил побоище – депутат сельского совета. По информации отца Димитрия, никакого отношения к Церкви не имеет, в храме на богослужениях его никогда не видели, однако интересы новообразованной структуры он защищает с большим энтузиазмом.

Полиция, находившаяся на месте происшествия, зафиксировала все на видео и помогла успокоить активиста ПЦУ. Однако уголовное производство при этом начато по ст. 125  УК Украины – за умышленное легкое телесное повреждение, что, по словам пострадавшего, не соответствует действительности.

«В травмпункте врачи зафиксировали перелом, сказали, что не имеют возможности снять побои, хотя голова и все тело у меня до сих пор болит. Полиция держала меня там более двух часов, решали, как все провести, когда увидели снимок с переломом. Пока они решали, что им делать, мы с матушкой поехали к врачу и он наложил мне гипс. А на следующий день я увидел, что они написали не перелом, а царапина », - рассказал пострадавший священник.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице в ПЦУ всполошились из-за панихиды на могиле митрополита УПЦ у захваченного храма.

Тэги: общество, Волынь, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

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